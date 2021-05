Formia, LA RISCOPERTA DEL TERRITORIO evento on line domani domenica 16 maggio 2021

La pandemia da SARS – Cov – 2 ha drasticamente dimostrato quanto sia indispensabile organizzare la prevenzione e l’assistenza territoriale. Poco più di un anno fa i reparti ospedalieri dedicati alla Covid – 19 si andavano riempiendo così anche i posti letto delle intensive. Venivano trasformati interi ospedali, con grande nocumento per la diagnosi e cura delle altre patologie. La percentuale di mortalità per infarto miocardico aumentò dal 4% dell’anno 2019 al 14% nello stesso periodo del 2020.

Fiumi di denaro furono impegnati per creare posti letto di terapia intensiva (i famosi 400 posti dell’Ospedale di Rho). Poi si è capito che bisognava contrastare il virus fuori dagli ospedali e prima che facesse ammalare le persone, spesso irrimediabilmente. Ecco che riscopriamo il territorio, i medici di famiglia, gli assistenti sociali e i psicologi. A tutto ciò il Ministro Speranza dà risposta annunciando investimenti di 7 miliardi di euro: 4 per l’assistenza domiciliare, 2 per le residenze di comunità ed 1 per gli ospedali di comunità.