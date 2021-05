Formia, la giunta regionale approva il Piano Regolatore Portuale, nuovo scenario turistico- commerciale

La Giunta Regionale ha approvato venerdì in mattinata il PRG Portuale di Formia. Il progetto, prima dell’approdo in Regione Lazio, è stato discusso nel Consiglio Comunale di Formia del 28 maggio 2020 e approvato con voto favorevole di venti consiglieri su venticinque.

L’ amministrazione Villa, nonostante quanto accaduto a dicembre dello scorso anno, porta a casa un ulteriore risultato consegnando alla città di Formia un porto a servizio della stessa nonchè volano prezioso per l’economia del mare e per la ricaduta sulle attività turistiche, artigianali e commerciali.

“La tenacia dell’amministrazione Villa – ha sottolineato il presidente di Un’altra città Christian Lombardi – e il supporto del Movimento 5 Stelle nelle figure degli Assessori regionali, Roberta Lombardi e Valentina Corrado hanno permesso alla Città di Formia un nuovo inizio, superando il periodo di immobilismo dovuto a tutte le questioni inerenti il “porto Ranucci del Marina di Cicerone” il cui termine di realizzazione era previsto nel 2014.”

Il piano consentirà finalmente la realizzazione del Terminal passeggeri per i collegamenti marittimi con le Isole Pontine, con il trasferimento dei traghetti dal Molo Azzurra al Molo Vespucci, su cui si stanno ultimando i nuovi scivoli di attracco, e per l’ormeggio di piccole navi per la crocieristica di lusso.

Un terminal passeggeri da migliorare nelle infrastrutture per l’accoglienza, ove sono è già presente un parcheggio di interscambio auto – bus e da pochi mesi la seconda stazione Fs la “Formia Porto”, fortemente voluta dall’Amministrazione Villa.

Il trasferimento dalla banchina Azzurra dei traghetti insieme agli ormeggi della Guardia di Finanza, consentirà l’apertura di nuovi scenari turistico-ricettivi per la città di Formia. Lo specchio d’acqua potrà essere adeguatamente attrezzato e dedicato esclusivamente a carattere turistico con ormeggi per Yacht e megayacht. La banchina potrà essere dotata di servizi a terra per la ristorazione, il tempo libero e la conoscenza del patrimonio archeologico cittadino e immediatamente collegata alle attività commerciali della vicina Via Vitruvio.

