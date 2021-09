Formia, la Difesa dell’Acqua dalle Fonti alla Terra

Sabato 18 settembre 2021, il MovimentoBlu incontra la città di Formia per discutere sul valore dell’acqua come bene comune e sul diritto umano all’ acqua con uno sguardo specifico al territorio di Formia e del Sud Pontino.Il candidato Sindaco Paola Villa, attivista del MovimentoBlu impegnata, anche in sedi istituzionali, nella salvaguardia e tutela delle fonti, dialogherà con Maurizio Montalto Presidente del MovimentoBlu, che vede tra le sue esperienze la presidenza nella ABC Napoli (una delle più grandi aziende pubbliche di gestione di risorse idriche del mezzogiorno), Maurizio Morelli Vicepresidente MovimentoBlu e Davide Frattaroli Responsabile rapporti con gli amministratori del MovimentoBlu.L’ incontro si terrà a Formia, sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.00 sulla Terrazza del Klaton Beach Hotel a Vindicio, in Via Tito Scipione (ingresso anche da Viale Unità d’Italia). L’ evento sarà all’aperto con obbligo di mascherina. Non occorre prenotazione. Accesso libero fino a esaurimento posti.Candidato a sindaco della città di Formia

comunicato stampa