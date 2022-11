Formia, Inizio del ministero pastorale di don Carlo Lembo nuovo parroco dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista

Domenica 6 novembre alle ore 18.30 presso la chiesa di Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Carlo Lembo.

Don Carlo Lembo è nato nel 1974 ed è sacerdote dal 1999. Ha conseguito la licenza in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico nel 2003 e il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2021. Nel corso degli anni ha svolto diversi incarichi in diocesi: parroco di Santa Maria Infante e Pulcherini a Minturno, direttore dell’ufficio scuola e IRC, segretario particolare dell’arcivescovo D’Onorio, vicario foraneo di Formia, incaricato del servizio diocesano per l’edilizia di culto.

Dal 2003 è docente di sacra scrittura presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni e dal 2013 è vicario episcopale per la pastorale. Attualmente è membro del consiglio presbiterale, membro del consiglio pastorale diocesano, assistente unitario dell’Azione Cattolica di Gaeta e assistente della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Inoltre, resta parroco della Madonna del Carmine e di Santa Teresa d’Avila in Formia.

