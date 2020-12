Formia, iniziata la consegna di duecento pacchi natalizi a supporto delle famiglie meno abbienti

È partita oggi 17 dicembre la consegna dei duecento pacchi natalizi a supporto delle famiglie meno abbienti in aggiunta ai buoni spesa che l’ufficio dei Servizi Sociali sta erogando in questi giorni. Tutte le persone interessate sono state contattate e tramite appuntamento, nel rispetto di tutte le norme anticovid, stanno ricevendo i pacchi. Inoltre per coloro i quali sono impossibilitati a recarsi in loco la protezione civile si sta adoperando per la consegna.

“Nessuno sarà lasciato indietro – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Maria De Tata – gli uffici, che ringrazio, stanno facendo un lavoro encomiabile affinché tutti i nostri cittadini possano ricevere un aiuto in questo momento di difficoltà. Ricordo che oltre ai buoni spesa e ai pacchi che stiamo distribuendo è da ieri in linea un nuovo bando per un ulteriore sostegno in buoni spesa che sarà di supporto anche dopo le festività che ci apprestiamo a vivere”.

