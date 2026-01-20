Formia: Incontro sulla storia della Congregazione dell’Immacolata

Sabato 24 gennaio, alle ore 16, presso la saletta “Gandhi” della Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, si terrà un incontro pubblico dedicato alla storia della Congregazione dell’Immacolata Concezione della terra di Mola.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista e dalla Confraternita dell’Immacolata, nasce dall’esigenza di restituire alla comunità un patrimonio documentario spesso poco conosciuto, frutto di un articolato lavoro di ricerca storica e archivistica.

Nel corso dell’incontro saranno presentati e commentati documenti originali, tra cui gli Statuti del XVIII secolo, atti relativi alla fondazione, elenchi dei primi confratelli e deliberazioni interne, che consentono di ricostruire l’organizzazione, le finalità e le pratiche devozionali della Congregazione.

Dopo il saluto del Priore Antonio Emia, interverrà il parroco don Carlo Lembo, che richiamerà il valore religioso dell’esperienza confraternale, e Daniele E. Iadicicco, Presidente del Centro Studi S.A. Formia, che illustrerà i risultati delle ricerche, soffermandosi sul contesto storico e sui protagonisti delle origini.

L’incontro si propone come un momento di conoscenza e di memoria collettiva, aperto a tutti coloro che intendono approfondire una pagina significativa della storia religiosa e sociale di Mola e del territorio formiano.