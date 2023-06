Inizia la novena in preparazione alla festa di San Giovanni Battista. Mercoledì 14 giugno alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia sarà celebrata la “Messa della Bandiera” con l’esposizione del gonfalone del Santo.

A motivo del lutto nazionale, proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non verrà eseguito il tradizionale spettacolo pirotecnico diurno in occasione dell’esposizione del gonfalone.

COMUNICATO STAMPA