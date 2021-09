Formia, Giornate Europee del Patrimonio 25/26 settembre 2021

“ TUTTI UNITI ” è lo slogan con cui Formia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio nel 2021.

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione di “Heritage: All inclusive” scelta dal MiC (Ministero Cultura) per le giornate italiane del Patrimonio (25-26 settembre) e prende spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “. Il tema di quest’anno riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Le due giornate sono realizzate dal Comune di Formia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Latina-Frosinone e con il supporto operativo di RTA Sinus Formianus, raggruppamento associativo già gestore di alcuni siti archeologici. I quattro luoghi della cultura proposti (Tomba di Cicerone, Area Archeologica di Caposele, Cisternone Romano-Torre di Mola) sono tra i principali monumenti della città di Formia. L’occasione consentirà anche la riapertura straordinaria della Tomba di Cicerone, chiusa per la pandemia e per altre criticità da molti mesi.

Domenica mattina 26 settembre, alla Tomba, Sinus Formianus proporrà “A proposito di Cicerone”- Visite Guidate Teatralizzate, ognuna di circa un’ora. I visitatori saranno accompagnati nel suggestivo scenario da due in costume d’epoca, che daranno vita a personaggi realmente esistiti e citati da Cicerone, i quali ne racconteranno la vita e le vicende vissute nel Formianum. Sarà possibile in tal modo ascoltare Tirone, il suo servo personale, Terenzia, sua moglie, ed altri personaggi che hanno condiviso con il grande oratore momenti di vita durante i suoi soggiorni nella città di Formiae.Le visite itineranti saranno svolte nell’area giardino, circostante il monumento funebre, tra l’ombra dei cipressi ed i muri in opus reticulatum. L’ingresso ai Siti sarà gratuito ma la prenotazione dell’orario di ingresso è obbligatoria.

Le informazioni di dettaglio (orari di apertura e modalità di prenotazione)e i biglietti gratuiti sono disponibili su Eventbrite.it (GEP 2021 Formia) ,sulle pagine social di Sinus Formianus e sul sito web www.sinusformianus.it – Informazioni: 3495328280- sinusformianus@gmail.com. Per l’accesso ai siti è necessario il “Green Pass”

