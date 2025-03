Formia – Emergenza furti, il Presidente Acampora incontra il Sindaco Taddeo: “Impegno congiunto per la sicurezza dei territori”

Al confronto ha partecipato, per la Confcommercio, anche Vittorio Piscitelli. Proposta un’azione condivisa per arginare il fenomeno.

Formia – Il tema della sicurezza è stato al centro di un incontro tenutosi nella mattinata di oggi, lunedì 10 marzo, tra il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e Vittorio Piscitelli, Presidente F.I.M.A.A. Lazio Sud e Confcommercio Formia.

Alla luce dei recenti fenomeni di microcriminalità che si sono registrati in città, in particolare dei numerosi furti a danno delle attività commerciali, l’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di studiare le strategie condivise da mettere a terra per garantire più sicurezza. Chiedere ed ottenere il rafforzamento della vigilanza nelle zone più critiche, a tutela delle imprese e dell’ordine pubblico, è tra i primi passi da compiere dialogando con la Prefettura e gli enti preposti.

La Camera di Commercio, come assicurato dal Presidente Acampora, è pronta a scendere in campo insieme all’Amministrazione comunale e alle Associazioni di categoria per non lasciare soli imprese e cittadini: “Grazie al proficuo incontro con il Sindaco Taddeo e con il Presidente Piscitelli, ho avuto la possibilità di raccogliere le istanze della città e delle imprese sulla questione sicurezza. Un tema molto sentito sul quale è necessario far convergere gli sforzi di tutti, ognuno per le proprie competenze, per giungere rapidamente ad una soluzione. L’ente camerale, proprio in tema di sicurezza, ha promosso un bando, andato sold-out, per implementare i sistemi di videosorveglianza puntando sull’interconnessione con le centrali operative delle Forze dell’ordine. Un bando che è il risultato di una sinergia forte con le Istituzioni con le quali dobbiamo continuare a dialogare per arginare il fenomeno che sta preoccupando attività e cittadini. Potenziare la sicurezza delle nostre comunità e delle nostre imprese è un impegno centrale nell’azione della Camera di Commercio perché sicurezza e legalità rappresentano un fattore determinante anche per le scelte di investimento delle imprese e per attrarre l’insediamento di nuove attività”. – Ha commentato il Presidente Acampora.

Gianluca Taddeo, Sindaco di Formia, a margine dell’incontro ha evidenziato: “L’obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e privati, promuovendo azioni concrete per migliorare la sicurezza nel nostro territorio, rendendo vivibile e tranquilla la nostra comunità, sia per i residenti che per le persone che arrivano da fuori, attraverso un sistema di task force e di collaborazione con le forze dell’ordine, al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità. Inoltre – prosegue il primo cittadino – ci proponiamo di stabilire una comunicazione più diretta tra le Forze di polizia, il Comune e la Camera di Commercio, con l’obiettivo di creare un piano di azione integrato e congiunto che coinvolga tutti gli attori locali nella gestione della sicurezza, incentivando la creazione di progetti di vigilanza di quartiere, che potrebbero prevedere anche la collaborazione dei commercianti, per segnalare comportamenti sospetti e migliorare la percezione di sicurezza nei vari quartieri”.