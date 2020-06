Formia, domenica 14 giugno tornano le Giornate Ecologiche

Dopo lo stop dovuto all’ Emergenza Covid, si riprende come da programma con le Giornate Ecologiche nel quartiere di Santo Janni – Gianola. L’appuntamento è domenica 14 giugno, presso piazzale Guerriero dalle 8:30 alle 12:30, sotto la guida e il supporto della Protezione civile Ver Sud Pontino, gli operatori della F.R.Z e i volontari del Comitato Civico Mamurra e di Fare Verde, i cittadini, potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, valigie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche, toner e farmaci scaduti. Per conferire qualsiasi tipo di rifiuto sarà necessario esibire il modulo in originale TARI 2019.“Conosciamo l’importanza di questo appuntamento mensile per tutti i cittadini di Formia – sottolinea l’Assessore alle Politiche Ambientali Orlando Giovannone – per questo motivo i tre appuntamenti annullati nei mesi di emergenza verranno recuperati nel corso dell’anno. Quindi tutti i quartieri avranno il proprio spazio domenicale per la raccolta degli ingombranti”.

Comunicato stampa

