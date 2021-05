Formia, continua il lavoro tra l’associazione WebProgens e l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone-Pollione”

Continua il lavoro tra l’associazione WebProgens e i giovani studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone-Pollione” di Formia, diretto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Assaiante.

Ragazzi e ragazze, sono impegnati per il secondo anno consecutivo nell’implementazione del portale web www.formiae.it , coadiuvati dai propri docenti e guidati da esperti nel settore attraverso un percorso di formazione nel campo dell’editoria multimediale orientata al web.

Il progetto www.formiae.it, curato a titolo gratuito dall’Associazione culturale WebProgens con la collaborazione del Dott. Raffaele Capolino ed il Sig. Fausto Forcina, inserito nel piano dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Formia e l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone-Pollione”, ha permesso di sensibilizzare gli studenti sul patrimonio storico – artistico presente sul territorio, fornendo loro delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.

L’emergenza sanitaria in atto ha cambiato l’approccio dei ragazzi alla scuola, e proprio il progetto www.formiae.it è tra quelli che permettono da un lato un fluido apprendimento a distanza e dall’altro la possibilità di lavorare in autonomia, acquisendo competenze redazionali nell’ambito digitale e social.

Diverse le novità che quest’anno coinvolgono 160 studenti, con l’ampliamento del progetto anche all’indirizzo del Liceo Linguistico (Liceo Cicerone), grazie alla cui partecipazione il sito verrà tradotto e sarà quindi fruibile anche in inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Inoltre i ragazzi potranno apprendere e cimentarsi anche nella creazione di contenuti specifici per i canali social così da accrescere la condivisione del proprio lavoro.

Il portale web, come riportato dal presidente della WebProgens Alberto Simione, continua ad indirizzare non solo gli abitanti di Formia ma anche tutti i visitatori estranei ad essa, verso le attrattive storico-culturali del nostro straordinario territorio: dalla sua pubblicazione www.formiae.it ha raccolto, stando alle analisi statistiche di Google, più di 20.000 utenti del web, con una media di 1.600 utenti mensili provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni del mondo, come Stati uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Brasile, Francia, Belgio e molti altri.

Tra i punti storici della città che hanno suscitato particolare interesse sono emersi: La “Tomba di Cicerone”, il “Cisternone Romano”, il “Castello di Mola”, la “Domus di Mamurra”, L’Eremo di San Michele e La statua del Cristo Redentore sul monte Altino.

Comunicato stampa Associazione WebProgens