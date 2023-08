Formia: – Consorzio le Due torri lancia Formia Swing Festival

Il Consorzio le due Torri nasce nel 2016 sotto l’impulso del bando regionale per le reti di impresa che premiava l’organizzazione organica di imprese, strutturate su un territorio, al fine di dare nuovo impulso all’economia locale. Il Consorzio è riuscito negli anni a strutturarsi e crescere sino a risultare di nuovo vincitore del Bando finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso per le Reti d’Impresa.

Il nuovo progetto, risultato essere tra i primi in Regione, si chiama “FORMIA TRA PASSATO E FUTURO”.

Il territorio coinvolto dal progetto è quello che va da Castellone sino a piazza Paone, passando per la darsena dei pescatori sino a piazza Risorgimento per un totale di 67 imprese, rappresentative di tutti i settori commerciali, dalla vendita al dettaglio ai pubblici esercizi alla ristorazione.

Il progetto si realizzerà in sinergia con il Comune di Formia, con il supporto del Cat Confcommercio e delle tante imprese coinvolte nella rete, grazie ad interventi sul territorio he vanno dal marketing territoriale agli eventi ad interventi per la valorizzazione del green e della mobilità sostenibile. Tutti questi interventi hanno la funzione di valorizzare la lunga e radicata tradizione turistica e commerciale della città, connotandola di elementi di innovazione.

Il primo evento è stato organizzato per Sabato 5 agosto, a partire dalle ore 21 in piazza Aldo Moro. Si tratta del Formia Swing Festival. Lo Swing è ormai una tradizione per le estati formiane e, quindi, è sembrato strategico iniziare così le nostre attività per il 2023. Ballerini, esibizioni, spettacoli come pure mercatini, ed esposizioni di auto e moto d’epoca.

Il Consorzio lavorerà per far sì di continuare ad essere un punto di riferimento per le imprese del territorio che, assieme alla Confcommercio, intendono lavorare credendo nel rilancio economico e turistico della città.

comunicato stampa – foto veduta panoramica formia