Formia consegna a Foiano James Monaco

La scoperta di Daniele Iadicicco sul grande musicista che incantò Hollywood

La città di Formia restituisce, idealmente, a Foiano di Val Fortore uno dei suoi figli più illustri: il compositore James Vincent Monaco, candidato quattro volte all’Oscar e autore di successi indimenticabili per Hollywood. La notizia, che ha destato grande interesse, arriva grazie alla scoperta del ricercatore storico Daniele Iadicicco. Egli ha dimostrato, documenti alla mano, che Monaco non era nato a Formia come si è sempre creduto, ma a Foiano nel 1884.

Per decenni, biografie americane, antologie di cinema e saggi musicali hanno erroneamente indicato Formia come luogo di nascita di Monaco. Questa inesattezza storica, ormai consolidata, è stata corretta dal lavoro di Iadicicco, che ha portato alla luce l’atto di nascita originale, il quale attesta inequivocabilmente Foiano come suo vero luogo d’origine.

Per l’importanza della sua scoperta, Daniele Iadicicco, in qualità di Presidente dell’associazione internazionale per gli studi genealogici, è stato invitato dal Sindaco di Foiano, Giuseppe Antonio Ruggiero, a tenere una relazione in occasione dell’intitolazione del Teatro Comunale a James Vincent Monaco. L’evento si terrà l’11 agosto e la serata sarà impreziosita dalla musica della BB Orchestra e dalla presenza del grande Gegè Telesforo.

Le iniziative relative a questa importante scoperta verranno presentate l’8 agosto presso la Rocca dei Priori di Benevento, sede dell’amministrazione provinciale. Un gesto di “restituzione culturale” che rafforza il legame tra le due città e sottolinea l’importanza del lavoro di un ricercatore formiano nel correggere un’imprecisione storica di livello internazionale.