Formia “Città in Rosa”: i monumenti simbolo illuminati per i 100 giorni al Giro d’Italia 2026

In occasione dei 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026, edizione numero 109, la Città di Formia ha aderito all’iniziativa nazionale “Città in Rosa”, promossa per celebrare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti a livello internazionale. Per l’occasione, alcuni tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio urbano cittadino sono stati illuminati di rosa, colore simbolo della Maglia Rosa e della Corsa Rosa.

La Torre di Mola, la Torre di Castellone, il Palazzo Comunale di via Vitruvio e la fontana della Villa Comunale “Umberto I” si sono così trasformati in elementi di forte impatto visivo e simbolico, contribuendo a creare un’immagine unitaria e riconoscibile della città, capace di coniugare identità storica, partecipazione collettiva e grande sport.

Formia sarà protagonista della VII tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 15 maggio 2026. La tappa, lunga 246 chilometri, partirà da Largo Paone e attraverserà diversi comuni del comprensorio, toccando anche la Ciociaria, per poi concludersi sulla cima del Blockhaus, vetta del massiccio della Maiella, in Abruzzo. Una frazione tra le più lunghe (246 km) e impegnative dell’intera edizione, che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in Italia e all’estero.

“L’illuminazione in rosa dei monumenti più rappresentativi della città – dichiara il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – è un segno concreto e visibile della partecipazione di Formia al percorso del Giro d’Italia. Attraverso questi luoghi simbolo abbiamo voluto raccontare il legame tra la nostra comunità e un evento che unisce sport, cultura e territorio, offrendo un’immagine di Formia accogliente, orgogliosa della propria storia e pronta a vivere un appuntamento di straordinaria rilevanza”.

Più nel dettaglio, l’Assessore allo Sport, Fabio Papa, sottolinea: “L’iniziativa ‘Città in Rosa’ rappresenta un’occasione importante per valorizzare il patrimonio urbano e identitario di Formia attraverso il linguaggio universale dello sport. Illuminare i monumenti significa coinvolgere simbolicamente tutta la città nel conto alla rovescia verso il Giro d’Italia, creando attesa, partecipazione e senso di appartenenza. La VII tappa sarà una grande sfida sportiva ma anche un potente strumento di promozione territoriale, capace di mettere in luce le nostre eccellenze e la capacità organizzativa della città”.

Con l’adesione a “Città in Rosa”, Formia rinnova il proprio impegno nella promozione dei grandi eventi sportivi come veicolo di valorizzazione del territorio, sviluppo turistico e coesione sociale, rafforzando un legame storico con il Giro d’Italia che, dopo 52 anni, torna a intrecciarsi con l’immagine e la vita della città.