Formia celebra il Capodanno 2025-2026: musica, emozioni e spettacolo per tutti

La città di Formia si prepara a vivere due notti indimenticabili tra musica, spettacolo e condivisione per salutare l’arrivo del nuovo anno. Nell’ambito della manifestazione “Vivi la magia del Natale a Formia”, il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 la città accoglierà cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi gratuiti nel cuore di Piazza Largo Paone, che vedrà protagonisti grandi nomi della canzone napoletana e giovani talenti della scena musicale italiana.

31 dicembre – Aspettando la mezzanotte e oltre

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 23:30, prenderà il via “Aspettando la mezzanotte” con Stefano Signori, vocalist e dj, pronto a scaldare il pubblico in attesa del grande countdown. Dalla mezzanotte, il dj set sarà affidato a Ciro Iaccarino e Antonio Maiello, con la voce di Gianluca Guarnieri, per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno.

A partire dalle ore 01:00, sul palco salirà Andrea Sannino con la sua live band, che regalerà al pubblico i suoi successi più amati come “Abbracciame”, “Na vita sana”, “Voglia”, “È gioia”, “Via Partenope” e i brani del progetto Mosaico, con l’energia di un live unico e coinvolgente.

Alle ore 02:00 seguirà l’esibizione di LDA (Luca D’Alessio), giovane talento e figlio d’arte noto per il talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi”, con singoli di successo come “Quello che fa male”, disco di platino dalla FIMI, e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Se poi domani”.

Alle ore 02:30 toccherà a Andrea Heros, giovane emergente partenopeo e tra i vincitori di Area Sanremo, che presenterà il suo nuovo singolo “Bisturi”. La serata si concluderà con il dj set finale curato da Claudio Iacono, a partire dalle ore 03:10.

1° gennaio – Musica e spettacolo per iniziare il nuovo anno

Giovedì 1° gennaio, dalle ore 20:00, il dj set di Ulisse Marciano aprirà la serata, che culminerà alle ore 21:30 con il grande concerto di Gigi Finizio, icona della musica napoletana. L’artista accompagnerà Formia nel primo giorno del 2026 con successi intramontabili come “Amore amaro”, “Solo lei”, “Lo specchio dei pensieri”, “Fammi riprovare”, “Ritorna amore” e “Basterebbe”.

Il gran finale della serata, previsto per le ore 23:45, sarà affidato a uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città, suggellando i festeggiamenti del nuovo anno.

Parcheggi gratuiti e accoglienza garantita

Per favorire la partecipazione di cittadini e visitatori, l’Amministrazione comunale ha previsto parcheggi gratuiti in città, garantendo un accesso ordinato e sicuro alla centralissima Piazza Largo Paone, cuore pulsante della festa.

SINDACO DI FORMIA GIANLUCA TADDEO

“Il Capodanno è uno dei momenti più sentiti dell’anno, un’occasione speciale per ritrovarsi come comunità e guardare insieme al futuro. Con questo grande evento vogliamo regalare alla città due serate di festa autentica, sicura e inclusiva, capaci di unire generazioni diverse nel segno della musica e della condivisione. Abbiamo scelto artisti amati dal grande pubblico e un programma articolato, che valorizza il centro cittadino e rafforza l’identità di Formia come città viva, accogliente e protagonista del territorio. Salutare il 2025 e accogliere il 2026 insieme, in una piazza piena di energia e partecipazione, è il modo migliore per rinnovare il senso di appartenenza e di fiducia nel nostro territorio. Abbiamo lavorato per costruire un evento accessibile, ben organizzato e sicuro, con servizi adeguati come i parcheggi gratuiti e una logistica pensata per accogliere al meglio cittadini e turisti”.

ASSESSORE AL TURISMO GIOVANNI VALERIO

“Il Capodanno a Formia non è solo un grande evento musicale, ma una scelta precisa di visione e di sviluppo turistico. Inserito all’interno della rassegna “Vivi la magia del Natale a Formia”, questo appuntamento rappresenta un investimento sulla qualità dell’offerta culturale e sull’attrattività della città, capace di richiamare visitatori anche da fuori territorio. Portare sul nostro palco artisti del calibro di Andrea Sannino e Gigi Finizio, insieme a giovani talenti emergenti, significa raccontare una città dinamica, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Il nostro obiettivo è far vivere a chi sceglie la nostra città un’esperienza completa: musica di qualità, accoglienza, bellezza del territorio e un clima di festa autentico. Iniziare il nuovo anno da Formia deve essere un’emozione da ricordare e un motivo per tornare”.

Formia si conferma così una città capace di unire tradizione e innovazione, musica e comunità, accoglienza e spettacolo. Due notti pensate per stare insieme, condividere emozioni e salutare il nuovo anno in un clima di festa, sicurezza e partecipazione. Con “Vivi la magia del Natale a Formia”, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità, trasformando la città in un punto di riferimento per il turismo, la cultura e l’intrattenimento. Il 2026 comincia da Formia, sotto le luci della musica e della condivisione.