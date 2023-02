Formia, Al via il progetto “E-ducando allo sport” per ragazzi e famiglie

Tanti appuntamenti di crescita, formazione e un convegno con l’ex pugile Patrizio Oliva

Presentazione: Venerdì 3 marzo ore 10.00 Sala Ribaud del Comune di Formia

Venerdì 3 marzo alle ore 10.00 presso la sala Ribaud del Comune di Formia si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “E-ducando allo Sport”, a cura dell’ASD Don Bosco Formia Anspi e da Anspi Zonale Gaeta Formia, per l’educazione e la crescita dei ragazzi e delle loro famiglie attraverso la pratica sportiva.

Il progetto “E-ducando allo Sport” nasce dalla volontà del presidente e dei vertici dell’Anspi Don Bosco Formia di dare la più ampia informazione e diffusione delle corrette abitudini sportive, salutistiche e comportamentali, ai bambini e ragazzi che frequentano i corsi e le attività sportive di base e ai loro familiari per poterli sostenere e assistere durante tutto l’arco della pratica sportiva. Il progetto, dedicato principalmente ai tesserati dell’ASD Anspi Don Bosco Formia e alle loro famiglie, sarà aperto anche a tutti i Circoli Anspi e alle altre società sportive del territorio nelle provincie di Latina, Frosinone, Caserta.

Il progetto si svolgerà durante tutto l’anno con diverse attività quali concorsi di idee per ragazzi (letterario e artistico), un convegno sul valore dello sport il prossimo 25 marzo, una serie di incontri dedicati ai ragazzi e alle famiglie dei circoli ANSPI, ASD e società sportive locali, newsletter informative, appuntamenti sportivi con genitori e bambini insieme in campo, finali nazionali Anspi, giornate dello sport e spettacoli artistici.

Di particolare rilievo sarà il convegno in programma per sabato 25 marzo a partire dalle ore 9.00 presso l’auditorium Don Bosco di Formia con i campioni dello sport ed esperti del settore, in particolare il testimonial Patrizio Oliva, ex pugile e campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, campione europeo EBU nei superleggeri e welter e campione mondiale WBA nei superleggeri.

Il progetto ha avuto il patrocinio del Comune di Formia, Coni Lazio, Ente Parco regionale Riviera di Ulisse, Comitato Nazionale Fairplay, Commissione Sport e Oratori dell’Arcidiocesi di Gaeta. Radio partner Radio Civita InBlu. Si ringraziano anche per il sostegno numerose aziende del territorio. Altre info su www.educandoallosport.it, educandoallosport@gmail.com o 3899935740.

COMUNICATO STAMPA