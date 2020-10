Formia aderisce alla campagna Nasto Rosa 2020, si illuminano di rosa le Torri per tutto il mese di ottobre

Il Comune di Formia anche quest’anno ha aderito al Nastro Rosa iniziativa dell’ AIRC, sposata e promossa dal’ ANCI, illuminando di rosa i due simboli della città la Torre di Mola e la Torre di Castellone. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta la tumore al seno, ha visto la piena adesione dell’Amministrazione comunale che credendo nell’ importanza della campagna, ha deciso di estendere la campagna lasciando illuminate di rosa le due torri per tutto il mese di ottobre.

Le torri che rivestono una forte caratterizzazione identitaria della città in questo mese saranno un costante richiamo alla cura e all’attenzione.

“Le nostre due torri “vestite di rosa” – sottolinea il Sindaco Paola Villa – ci ricordano quanto è importante la prevenzione del tumore al seno, ci ricordano quanto è importante non abbassare mai la guardia. Ci ricordano di difendere sempre il nostro sistema pubblico sanitario e di esserne fieri.”

Non bisogna dimenticare che ogni anno oltre 52.300 donne sono colpite da questa neoplasia ma grazie ai progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. C’è bisogno dell’impegno di tutti per poter curare tutte le donne e per sensibilizzare anche con piccoli gesti tutti i cittadini.

COMUNICATO STAMPA