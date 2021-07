Formia, a 50 anni dai lavori per la chiesa di Sant’Erasmo la guida di mons. Antonio Punzo e Antonio Miele

COMUNICATO STAMPA

Per ricordare il cinquantesimo anniversario dell’inizio dei lavori di ripristino e restauro dell’antica chiesa di sant’Erasmo a Formia, sorta sulla prima sepoltura del santo martire e sede dell’antica diocesi di Formia, è stata redatta una nuova edizione della guida storica, artistica e archeologica del monumento.Nell’ambito dell’iniziativa della Notte Bianca promossa dal comune di Formia, la pubblicazione sarà presentata dagli autori monsignor Antonio Punzo e il dottor Antonio Miele martedì alle 20.30, all’interno della chiesa di Sant’Erasmo a Formia, con l’intervento delle autorità civili e religiose. La chiesa e il monastero annesso vennero in gran parte distrutti nel corso del saccheggio turco del 1532. Vennero ripristinati con un radicale restauro in forme rinascimentali tra il 1538 e il 1560. Negli anni Settanta fu riportata alla luce un’ampia area archeologica, comprendente resti di varia natura dal periodo romano fino al rinascimento.