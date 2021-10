Formazione, stipulata convenzione interregionale tra il SILF GdF e Scuola Cervantes

La Scuola Cervantes, tramite la società interna di consulenza aziendale la Learning Future Italy, ha stipulato una convenzione con il SILF, il Sindacato Italiano Lavoratori FINANZIERI, primo sindacato della Guardia di Finanza, per quanto riguarda il conseguimento del diploma di scuola superiore, certificazioni Informatiche e linguistiche.

La convenzione coinvolge tre province: quella di Frosinone, quella de l’Aquila e la provincia di Teramo: una vera e propria opportunità che garantisce ai militari, ai loro famigliari e agli aspiranti militari un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e l’acquisizione dei titoli utili all’accesso ai concorsi pubblici. E’ stato proprio questo il motivo che ha spinto le tre parti, ovvero il Dottor Emiliano Serrecchia, Segretario SILF Frosinone, il Dottor Matteo Di Fabio, Segretario Generale SILF l’Aquila – Teramo ed il Dottor Antonio Baglione, legale rappresentante della Learning Future Italy a sottoscrivere l’ambiziosa convenzione.

La stipula verte su tre importanti settori: il recupero degli anni scolastici, le certificazioni informatiche e quelle linguistiche.

Il conseguimento del diploma è alla base di tutte le carriere, militari e non, ricoprendo una notevole importanza: attraverso questa convenzione i militari del SILF o i loro parenti, potranno diplomarsi usufruendo di un prezzo a loro riservato nell’indirizzo più attinente al proprio profiling.

Il Gruppo Cervantes racchiude al suo interno l’Accademia Zephir e la Scuola Superiore Italo Baglione con due specifici indirizzi: l’indirizzo professionale Servizi Socio Sanitari e l’indirizzo Meccanica e Meccatronica e sono entrambi sede d’esame di Stato finale. Sia l’accademia Zephir che la Scuola Superiore Italo Baglione sono enti riconosciuti dal MIUR e dalla Regione Lazio.

Attraverso la Scuola Cervantes, invece, c’è la possibilità di potersi iscrivere a tutti gli indirizzi scolastici: la scuola, infatti, vanta numerose collaborazioni con diverse scuole paritarie, tutte riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è in grado di fornire una vasta scelta a tutti gli studenti.

Per quanto riguarda invece la certificazione informatica gli interessati saranno in grado di utilizzare diversi apparecchi informatici, da quelli basici fino quelli di ultima generazione e di sfruttarne al meglio tutte le loro abilità.

Altro importante titolo nella carriera militare sono le certificazioni linguistiche che attestano la conoscenza di una lingua anche nei concorsi militari e per un eventuale percorso lavorativo all’estero.

Puntare su una maggiore formazione è utile sia per una crescita personale che per la propria carriera lavorativa, per questo motivo la Scuola Cervantes è fiera di poter accogliere i Finanzieri del SILF e soprattutto i futuri militari.

COMUNICATO STAMPA