Formazione, Schiboni: “Regione Lazio investe sulla crescita del personale”

«La qualità e l’efficienza dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione passa per la formazione del personale. Forte di questa consapevolezza, questa mattina, ho partecipato all’evento di presentazione del Master di I e II livello in Public Management rivolto a oltre 160 dipendenti della direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione della Regione Lazio. La formazione, l’aggiornamento continuo, l’investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono, allo stesso tempo, un mezzo per garantire l’arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione, e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni dell’Ente. La pubblica amministrazione ha spesso il volto istituzionale della politica ma sono i dipendenti il cuore e le gambe su cui si misura l’efficienza dell’amministrazione pubblica spesso tacciata di essere un elefante che si muove lento tra i mille lacci e lacciuoli della burocrazia, che ha tempi non adeguati alla velocità su cui il mondo esterno si muove. È su questo che noi, come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di dare risposte. La prima delle quali si chiama formazione. Solo un capitale umano sufficientemente formato, infatti, è in grado di cogliere e valorizzare le opportunità che la riorganizzazione di processi amministrativi offre. Sono certo che il personale coinvolto saprà rendere questa occasione formativa lo strumento produttivo della loro attività quotidiana. Il simbolo di quel connubio di impegno e di conoscenza che rappresenta da sempre il marchio del successo di quella grande amministrazione pubblica che la Regione Lazio rappresenta».Così l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito, Giuseppe Schiboni.

COMUNICATO STAMPA

