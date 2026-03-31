Formazione marittima e università, firmato l’accordo tra ITS Caboto e Università Giustino Fortunato

GAETA – È stato siglato il 25 marzo, nell’ambito della giornata inaugurale del Festival dei Giovani (25–26–27 marzo 2026), l’accordo tra l’ITS Academy Caboto e l’Università Giustino Fortunato, un’intesa che segna un nuovo passo nel percorso di integrazione tra formazione tecnica superiore e studi universitari nel settore marittimo.

L’accordo, formalizzato nel corso dell’apertura della manifestazione, ha consolidato il rapporto tra due realtà di rilievo nel campo della formazione, con l’obiettivo di offrire agli studenti opportunità sempre più qualificate, flessibili e in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

L’Università Giustino Fortunato, con sede a Benevento, è un ateneo telematico riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e si caratterizza per un’offerta formativa improntata alla didattica online e alla compatibilità con percorsi professionalizzanti. Al centro dell’intesa vi è il corso di laurea in Scienze e tecnologie dei trasporti marittimi, pensato per integrare competenze nautiche, logistiche e manageriali in un ambito strategico e in continua evoluzione.

L’accordo ha previsto una chiara articolazione dei ruoli: all’ITS Academy Caboto è stata affidata la formazione tecnica, mentre l’Università Giustino Fortunato ha curato l’area accademica e manageriale. Ne è nato così un modello integrato che consente agli allievi di costruire un percorso avanzato già durante il biennio ITS.

Tra gli aspetti più significativi dell’intesa vi sono le agevolazioni previste per gli studenti dell’ITS Caboto, che possono accedere ai corsi universitari con condizioni dedicate, come sconti ed agevolazioni. Gli studenti ottoneranno il riconoscimento di crediti formativi universitari maturati nel corso del proprio percorso. In base al curriculum e ai risultati conseguiti, gli allievi possono dunque avvicinarsi concretamente alla laurea già durante gli anni dell’ITS, riducendo i tempi necessari al completamento del percorso universitario.

A rendere ancora più efficace questo modello è la formula della didattica online, che permette di conciliare studio universitario, formazione tecnica e successivo inserimento nel mondo del lavoro. Si rafforza così una filiera formativa capace di accompagnare i giovani verso profili professionali sempre più completi e competitivi.

Nel comparto marittimo cresce infatti l’attenzione verso figure dotate non solo di solide competenze tecnico-operative, ma anche di una preparazione accademica adeguata alle trasformazioni del settore. In questo quadro, la possibilità di conseguire un titolo universitario rappresenta un’opportunità concreta di crescita professionale e di accesso a ruoli di maggiore responsabilità.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il presidente dell’ITS Academy Caboto, Cesare d’Amico, e il direttore amministrativo dell’Università Giustino Fortunato, Vincenzo Sciano.

«Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per il futuro dei nostri allievi – ha dichiarato Cesare d’Amico – perché consente di integrare competenze tecniche e formazione universitaria, offrendo ai giovani strumenti concreti per affrontare un mercato del lavoro sempre più competitivo e qualificato».

«La collaborazione con l’ITS Caboto – ha dichiarato Vincenzo Sciano – consente di costruire un percorso formativo innovativo e flessibile, capace di valorizzare le competenze tecniche già acquisite dagli studenti e accompagnarli verso il conseguimento della laurea».

L’intesa ha segnato così un passaggio importante per la formazione nel Golfo di Gaeta, rafforzando il legame tra istruzione, innovazione e sviluppo del comparto marittimo-logistico.