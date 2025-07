Formazione e innovazione, l’AI generativa leva strategica per il territorio: l’intervento di Quadrini per Anci Lazio e la Provincia di Frosinone al workshop Unicas

Si è svolto ieri, nel Castello Angioino-Aragonese di Gaeta, l’evento conclusivo del Corso di Alta Formazione in Intelligenza Artificiale Generativa promosso dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con il prezioso supporto della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, dell’Azienda Speciale INFORMARE e del Consorzio Industriale del Lazio.

A prendere parte all’iniziativa, su delega del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano e del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, è intervenuto il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, portando i saluti istituzionali e offrendo una riflessione di ampio respiro sull’importanza dell’intelligenza artificiale generativa come fattore chiave per lo sviluppo locale. “L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura, ma una realtà che già incide sulle dinamiche produttive, occupazionali e sociali dei territori. In quest’ottica, il ruolo delle istituzioni locali, come le Province e i Comuni, è fondamentale per costruire ecosistemi formativi e innovativi capaci di tradurre queste trasformazioni in opportunità concrete per imprese, enti e cittadini” – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato come la Provincia di Frosinone, spesso percepita come periferica rispetto ai grandi centri di innovazione, possieda invece potenzialità straordinarie, soprattutto se accompagnata da processi di formazione avanzata e da una collaborazione sinergica tra università, enti pubblici e tessuto imprenditoriale. “La partecipazione attiva al corso è il segnale che esiste nel nostro territorio un capitale umano pronto ad affrontare le sfide della trasformazione digitale. E il compito delle istituzioni è valorizzare questo capitale” Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’Università di Cassino, ai suoi Prorettori Ferrigno e Iacoviello, al Rettore Marco Dell’Isola, al Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, al Presidente del Consorzio Industriale del Lazio, il prof. Raffaele Trequattrini, e a tutti gli organizzatori e partner del corso, e a tutti coloro che con professionalità e visione hanno costruito un percorso formativo di alto profilo, in grado di posizionare il Lazio meridionale tra le aree più dinamiche nel panorama dell’innovazione nazionale. Ha concluso affermando: “Come rappresentante della Provincia di Frosinone e dell’ANCI Lazio, confermo l’impegno a promuovere percorsi strutturati di innovazione e formazione nei territori.”