FORMAZIONE COLLABORATORI TECNICI: CORSO PER I 30 NUOVI CANTONIERI ASSUNTI DALLA PROVINCIA

La Provincia di Frosinone sta svolgendo in questi giorni un intenso percorso formativo dedicato ai 32 nuovi collaboratori professionali tecnici, assunti al termine del concorso pubblico bandito dall’Ente e concluso nelle scorse settimane. Un’opportunità importante per garantire efficienza, consapevolezza e professionalità sin dal primo giorno di servizio attivo.

«Stiamo costruendo un’amministrazione moderna e dinamica – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – e l’ingresso di queste nuove risorse rappresenta un momento storico per l’Ente. Investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi, nella sicurezza e nel rispetto delle regole. Ringrazio i dirigenti dell’Ente, in particolare la dott.ssa Tiziana Arena, per l’attuazione di questo straordinario percorso, i formatori, per il loro impegno, nonché i dipendenti neoassunti per l’entusiasmo dimostrato. Questo è solo l’inizio: da oggi si lavora per il territorio, con competenza e responsabilità».

Il corso di formazione, della durata di tre settimane, è articolato in lezioni teoriche e approfondimenti pratici sui principali ambiti di attività dei collaboratori, con particolare riferimento a viabilità, lavori pubblici, edilizia scolastica, ambiente e sicurezza. I docenti sono i dirigenti e i responsabili tecnici della Provincia di Frosinone, che hanno messo a disposizione competenze ed esperienza per accompagnare i nuovi assunti in un percorso di crescita strutturato e operativo.

Tra i relatori: la Dirigente del Settore Personale Tiziana Arena, il Dirigente del Settore Viabilità Tommaso Michele Secondini, il Segretario Generale Amedeo Scarsella, il Dirigente del Patrimonio ed Edilizia scolastica Luca Gemma, il Responsabile della manutenzione Michele Antoniani, i tecnici Gianluca Antonini, Angelo Rondinelli e Mario Giubilei.

Il programma tocca temi cruciali per la pubblica amministrazione e l’esercizio delle funzioni quotidiane: dalla struttura organizzativa dell’Ente al codice di comportamento, dal diritto amministrativo al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento, dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e 36/2023) fino al Codice della Strada, con approfondimenti su manutenzione, progettazione, ambiente e lavori pubblici.

Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verranno individuate le sedi operative sul territorio. Un ulteriore passo avanti nella strategia di rafforzamento della macchina amministrativa e dei servizi al cittadino, con l’obiettivo di presidiare e valorizzare in modo capillare l’intera provincia.