Creatività, Design, Emozione: i tre focus per premiare la migliore food-photography nel primo contest a tema organizzato da Associazione Italiana Chef e Artix, in programma l’11 dicembre 2020, dalle 18 alle 24, esclusivamente su Instagram. In palio un pranzo/cena per due in un ristorante stellato e menzioni speciali. A breve le news…

Stay Social Tuned!

@associazioneitalianachef

#foodsocialnight