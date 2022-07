Fontechiari, ritorno in grande stile della manifestazione” tradizione e storia contadina”

C’è fermento tra i componenti dell’Associazione giovanile Forever, di Fontechiari, che stanno lavorando senza sosta per un ritorno in grande stile della ormai storica manifestazione Tradizione e storia contadina, giunta ormai alla XIII edizione, bloccata dalle restrizioni che hanno purtroppo caratterizzato questi ultimi due anni di pandemia.

I giovani hanno stilato il programma definitivo dell’atteso evento, che richiama nella cittadina alle porte della Valle di Comino migliaia di persone, che vogliono trascorrere qualche serata degustando i piatti tipici della tradizione contadina locale accompagnata dal ritmo della musica. Si parte venerdì 26 agosto, con il Torneo di briscola, alle ore 20.30. Sabato 27, nel pomeriggio Torneo di scopa e giochi popolari per bambini e ragazzi, poi alle ore 19 la celebrazione della Messa di ringraziamento per i frutti della terra, e la serata prosegue con l’energia trascinante della Kriminal Folk Band. Domenica 27, appuntamento dal mattino per il raduno e l’esposizione dei mezzi agricoli, il pranzo (che agli espositori sarà offerto dall’Associazione) e si prosegue verso la serata con il divertimento e la musica popolare de I tanto pe canta’, e la rievocazione della tradizionale scartocciata.

comunicato stampa