Fontechiari, l’Associazione Nazionale Carabinieri celebra la Virgo Fidelis nella Chiesa di San Giovanni Battista

Domenica 14 dicembre, presso la Chiesa di San Giovanni Battista Evangelista di Fontechiari, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Valle di Comino e Vallerotonda, celebra la Virgo Fidelis, Santa Patrona della Benemerita.

Questo evento è stato organizzato dal Presidente Anc Carmine Soave, dal consigliere comunale di Fontechiari Enrico Pagliari, dal Parroco Don Alessandro Rea e da tutto lo staff dell’associazione.

Ospiti della cerimonia saranno Sindaco e Amministrazione comunale di Fontechiari oltre alla gradita presenza dell’Arma territoriale in servizio e del comandante della Compagnia CC di Sora Capitano Domenico Cavallo, e del comandante della Stazione Carabinieri di Vicalvi M.llo Vettraino Gianluca.

Parteciperanno inoltre le associazioni carabinieri provenienti da San Vincenzo Valle Roveto, Monte San Giovanni Campano e Roccasecca.

Seguirà un pranzo conviviale presso l’agriturismo “La Lazzarona” di Fontechiari.

La suddetta associazione, presente nei comuni della Valle di Comino, coniuga da anni il sentimento che lega l’arma in servizio con l’arma in congedo.

Tra le attività di rilievo dell’ANC, oltre l’organizzazione e la partecipazione a eventi religiosi e culturali, da anni, organizza un concorso negli istituti comprensivi della Valle di Comino che riscuote successo sempre crescente anno dopo anno, con la partecipazione di oltre 400 bambini nell’ultima edizione.

