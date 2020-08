Fontechiari (FR) – Rinviata a domenica 2 agosto l’inaugurazione della mostra “ArtinChiaro”

Domenica 2 agosto l’amministrazione comunale di Fontechiari è lieta di invitarvi, alle ore 19:00, all’inaugurazione della mostra “ArtinChiaro”. La mostra vedrà messe in dialogo le opere di due artisti: il Maestro Mario Bruni e il Maestro Dario Ferrante ed il percorso espositivo sarà composto da paesaggi e ritratti. Gli scorci di Fontechiari, luogo natìo di Ferrante, vengono accostati ai paesaggi di Bruni. I ritratti di personaggi caratteristici del luogo, rappresentati sempre da Ferrante, vengono accostati ai ritratti di personaggi famosi come Vasco Rossi e Pino Daniele realizzati da Bruni. Grazie al dialogo tra i lavori dei due artisti, Fontechiari con i suoi luoghi e i suoi abitanti viene messa in comunicazione con luoghi e personaggi esterni a creare un rapporto tra la realtà del borgo e una realtà altra. Ambedue gli artisti attraverso i loro ritratti e le loro paesaggistiche raccontano storie, storie di vite vissute; le donne e gli uomini ritratti, si trascinano per tutta le tela e negli occhi degli spettatori le emozioni, gli umori, e come scrive il poeta Eugenio Montale, “…..Le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede…..” Mario Bruni e Dario Ferrante attraverso i loro occhi e attraverso la loro realtà creano e ci regalo le loro opere d’arte, ricordandoci che la vita stessa è e deve essere un’opera d’arte e che vale la pena viverla in tal senso. Info: Sabato 2° agosto, ore 19:00 Ingresso gratuito Giardini della torre medievale Fontechiari.

COMUNICATO STAMPA

