Fontechiari (FR) – Investono gatto volontariamente e deridono i soccorritori

Una storia raccapricciante, e priva di ogni sentimento, quella che riportiamo di seguito. Un gioco stupido che ha come vittima un gatto di pochi mesi, investito volontariamente da un gruppo di ragazzi in pieno centro a Fontechiari. Investito e abbandonato, solo per mero divertimento. Un passatempo crudele, compiuto tra le risa e gli schiamazzi degli autori di questo vile ed ignobile gesto, risa e vessazioni rivolte anche all’unico soccorritore dell’animale che ora sta ricevendo le cure del caso presso un veterinario di Sora. Non si esclude che il gesto possa avere risvolti legali, in quanto sarebbe intenzione di alcune associazioni sporgere denuncia contro gli autori del gesto.

