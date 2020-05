Fontechiari (FR) – Consegna Mascherine offerte dall’associazione Giovanile Forever

“Distanti ma uniti” questo è il messaggio di Speranza che l’Associazione Giovanile “FOREVER” ha voluto inviare agli stessi concittadini di Fontechiari (Fr) insieme al dono delle Mascherine realizzate dall’Azienda “Riva Shoes” sita in Posta Fibreno(Fr). L’Associazione Giovanile “FOREVER” offre dal 2009 il suo prezioso contributo e collaborazione alle iniziative degli Enti locali tra cui l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Fontechiari. L’Associazione, composta ad oggi da circa 40 soci tra giovani e meno giovani, da anni attiva sul territorio di Fontechiari con manifestazioni e iniziative di svariato genere tra cui la più nota e attesa “ Tradizione e Storia Contadina e Rievocazione della Scartocciata” che negli ultimi anni ha richiamato sul territorio Fontechiarese piu’ di 3.000 persone, ha pensato di far sentire la sua vicinanza con un semplice gesto. Nel pacchetto consegnato alle Famiglie ,contenente le mascherine, è stato realizzato un fiore di carta colorata con scritto : “Distanti ma uniti”…che vuole essere per tutti un messaggio di rinascita…per continuare a far fiorire dentro di noi la Speranza di trovarci ancora insieme a trascorrere momenti in allegria e festa che avranno sicuramente un Valore diverso da quello di sempre…per non farci vincere dal grigiore dell’incertezza e dello sconforto ma di custodire nel nostro cuore il Profumo e il Colore della Vita che ci farà ritrovare ancora Vicini. “A Tutti vogliamo infondere la positività che è tipica della nostra Gioventù senza trascurare l’importanza di mostrarci più responsabili e rispettosi verso noi stessi e verso il prossimo, in questo tempo in cui ci viene richiesta maggiore accortezza e precauzione. Distanti ma Uniti ce la faremo. L’Augurio a Tutti di tornare a salutarci e abbracciarci più forte di prima con la certezza che tutto sia servito a dare piu Valore alla nostra normalità” L’ Associazione FOREVER.

COMUNICATO STAMPA

Correlati