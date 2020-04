Fontana: “Se lo Stato non c’è garantiamo noi”

“I lombardi non possono aspettare, non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del Governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia invece con un accordo con il sistema bancario e i sindacati garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione”. Lo afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un videomessaggio su Facebook.”Entro una settimana, fino a un milione di lombardi potranno chiedere in banca l’assegno. Soldi veri. Se lo Stato non c’è garantiamo noi, in Lombardia parliamo con i fatti”, aggiunge.

fonte ADNKRONOS

