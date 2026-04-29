Fontana (M5S): Riconfermata Coordinatrice Provinciale del MoVimento 5 Stelle per la provincia di Frosinone

C’è un filo che lega l’impegno politico alla cura: è quello che nasce dall’ascolto, cresce nella responsabilità e si rafforza nella comunità. È con questo spirito che accolgo, con orgoglio e gratitudine, la mia riconferma come Coordinatrice Provinciale del MoVimento 5 Stelle per la provincia di Frosinone.

Un ringraziamento sincero al Presidente Giuseppe Conte,Paola Taverna e al consiglio nazionale per avermi riconfermata, ai gruppi territoriali, al coordinatore regionale Carlo Colizza, agli iscritti e a tutte le persone che, in questi anni, hanno reso il MoVimento 5 Stelle non solo una forza politica, ma una casa. La mia casa, da tanto tempo.

Questa riconferma non è un punto di arrivo, ma un impegno che si rinnova. Il compito che ci attende è chiaro: assicurare raccordo, uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale, valorizzando le istanze che nascono dai territori. Perché è proprio da lì che deve partire ogni cambiamento reale. Abbiamo tantissime sfide davanti e le affronteremo con entusiasmo, passione e senza lasciare indietro nessuno.

Viviamo una fase complessa, in cui la distanza tra cittadini e istituzioni rischia di diventare un vuoto difficile da colmare. Per questo, oggi più che mai, sento la responsabilità di tenere aperti spazi di ascolto, di confronto, di partecipazione autentica.

In questo percorso si inserisce “NOVA · Parola all’Italia”, un’iniziativa che ci vede protagonisti nel costruire, insieme alla società civile, una visione condivisa per il futuro. Vogliamo coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche chi finora è rimasto ai margini, per rispondere a una domanda fondamentale: cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani?

Credo profondamente che la politica debba tornare ad essere uno spazio aperto, accessibile, umano. Un luogo di tutte e tutti in cui le idee si incontrano e diventano possibilità concrete.

Per questo invito tutte e tutti a partecipare al prossimo appuntamento:

📍 Cassino, 16 maggio – Hotel Boschetto, ore 10:00

Sarà un momento importante per ascoltarci, riconoscerci e costruire insieme un pezzo di futuro.

Con responsabilità, passione e uno sguardo sempre rivolto al bene comune.