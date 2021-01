Fontana (M5S): Dissesto idrogeologico, 1,6 milioni per la provincia di Frosinone

Oltre 262 milioni di euro per 119 interventi in 19 Regioni, con progetti immediatamente esecutivi e cantierabili. Questi sono i numeri del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020. Già con il dl Agosto il governo aveva messo a disposizione personale per coadiuvare i Comuni nella redazione dei progetti. Con la stessa legge, ai presidenti di Regione, che sono commissari straordinari del dissesto idrogeologico, il governo aveva dato poteri straordinari che riducono del 40% i tempi. Di questi 262 milioni di euro, 19 milioni di euro sono destinati per interventi nella regione Lazio. Tra gli interventi finanziati, anche interventi a Morolo e Sant’Andrea nel Garigliano, per importi complessivi rispettivamente di 1,6 milioni di euro. Gli interventi nella provincia di Frosinone riguardano la messa in sicurezza di aree soggette a dissesto gravitativo come nel caso di Morolo, e di consolidamento del versante a monte della Strada Provinciale SP80 Sant’Andrea-Vallemaio nel caso di Sant’Andrea nel Garigliano. Ritengo che questi interventi e i fondi stanziati siano un grande passo in avanti per la lotta al rischio idraulico per la difesa del suolo. Il nostro territorio si merita una tutela che preservi le generazioni future dai dissesti causati nelle nostre zone.

Comunicato stampa a firma di Ilaria Fontana