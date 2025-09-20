Fontana (M5S): “Chiesta attivazione del RAM per la moria di pesci nel fiume Liri”

“Ho inviato una segnalazione al Reparto Ambientale Marino (RAM) affinché si attivi a seguito della moria di pesci e dei gravi episodi di inquinamento che stanno colpendo il nostro fiume Liri.

Il RAM, che fa parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, è posto alle dipendenze del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la finalità di assicurare un efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero. Già in passato per il nostro territorio ho chiesto la loro attivazione durante simili emergenze ambientali ed hanno dato un grande contributo nell’individuazione dei responsabili attraverso indagini mirate risalendo i fiumi dalla foce.

I fiumi sono il nostro oro blu: fonte di vita, risorsa insostituibile, bene comune che appartiene a tutti. Non possiamo permettere che vengano avvelenati dall’incuria e dall’illegalità.

È nostro dovere tutelare e salvaguardare i corsi d’acqua, perché proteggere i fiumi significa proteggere la salute, la biodiversità, il territorio e il futuro delle comunità che vi vivono attorno”.