Fontana (M5S): “Chiesta attivazione del RAM per la moria di pesci nel fiume Liri”

admin
Ilaria Fontana m5s
Share on Tumblr
“Ho inviato una segnalazione al Reparto Ambientale Marino (RAM) affinché si attivi a seguito della moria di pesci e dei gravi episodi di inquinamento che stanno colpendo il nostro fiume Liri.
Il RAM, che fa parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, è posto alle dipendenze del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la finalità di assicurare un efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero. Già in passato per il nostro territorio ho chiesto la loro attivazione durante simili emergenze ambientali ed hanno dato un grande contributo nell’individuazione dei responsabili attraverso indagini mirate risalendo i fiumi dalla foce.
I fiumi sono il nostro oro blu: fonte di vita, risorsa insostituibile, bene comune che appartiene a tutti. Non possiamo permettere che vengano avvelenati dall’incuria e dall’illegalità.
È nostro dovere tutelare e salvaguardare i corsi d’acqua, perché proteggere i fiumi significa proteggere la salute, la biodiversità, il territorio e il futuro delle comunità che vi vivono attorno”.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *