Fontana M5S, assemblea provinciale partecipata: “Il Movimento cresce e si organizza sui territori”

Ieri si è svolta l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, un momento politico vero, partecipato, necessario. Un’assemblea che ha dimostrato che il Movimento non solo esiste, ma resiste, cresce e si organizza sui territori, mentre altri decidono nelle stanze chiuse del potere.

All’incontro hanno partecipato il coordinatore regionale Carlo Colizza, la Vicepresidente M5S Camera e coordinatrice provinciale Ilaria Fontana, il coordinatore provinciale di Viterbo Massimo Erbetti, gli eurodeputati Dario Tamburrano e Carolina Morace, il consigliere regionale Valerio Novelli e il già consigliere regionale Loreto Marcelli. In collegamento sono intervenuti anche l’on.Riccardo Ricciardi, on.Francesco Silvestri e il senatore Marco Croatti. Presenti i gruppi territoriali della provincia e gli iscritti tutti.

Al centro del confronto la partecipazione dal basso, che non è uno slogan ma una pratica politica quotidiana. È stato presentato il documento costruito da iscritti e gruppi territoriali: una piattaforma aperta di proposte e battaglie che nasce dall’ascolto dei cittadini e dai problemi reali della provincia. Un atto politico chiaro contro chi governa ignorando territori, comunità e bisogni sociali.

In un contesto segnato da crisi ambientale, precarietà, servizi pubblici smantellati e scelte che favoriscono pochi a discapito di molti, il Movimento 5 Stelle ribadisce da che parte stare: con le persone, con i territori, con chi non ha voce.

Forte e centrale il contributo del Network Giovani, che rappresenta la spinta più autentica e radicale del Movimento: giovani che non accettano l’idea di un futuro sacrificato, ma che scelgono di organizzarsi, partecipare e lottare. Il cambiamento non si attende, si costruisce.

Il Movimento 5 Stelle c’è, ed è una comunità in movimento, determinata a difendere il territorio, il lavoro, l’ambiente e i diritti, a costruire alternative credibili e a riportare la politica nelle mani dei cittadini.

On. Ilaria Fontana Vicepresidente M5S Camera Coordinatrice provinciale M5S