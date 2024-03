Fontana Liri, Vittorio Venditti -Resp. Dip. Cultura rurale FdI prov FR: “caserma dei carabinieri una vittoria di tutti”

Domani mattina ci sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova caserma dei carabinieri a Fontana Liri, una vittoria di tutto il paese , una vittoria di legalità, di controllo del territorio e di civiltà. Alcuni anni fa partí quasi in solitaria per una battaglia che sembrava persa, con continue richieste di delucidazioni da parte del sindaco in consiglio comunale, dove Fratelli d’Italia si ostinava a non far cadere nel dimenticatoio il problema consigliando sin da subito, quando il primo cittadino era ancora il compianto Dott. Giuseppe Pistilli la ex scuola di San Salvatore e di lì un continuo dibattito per far tornare nel nostro paese un presidio fondamentale di forze dell’ordine, proprio per questo rivendico non per vanto , ma per diritto un pizzico di vittoria di quello che succederà domani. I complimenti più grandi vanno però ai carabinieri della locale stazione che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla popolazione e al comandante luogotenente Domenico De Innocentis , al quale va la gratitudine di tutti i cittadini Fontanesi.

Vittorio Venditti -Resp. Dip. Cultura rurale FdI prov FR

COMUNICATO STAMPA