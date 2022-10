Fontana Liri – Vincenzo Bianchi premiato al concorso nazionale Antonio Valente

Si è svolto Domenica scorsa a Sora presso la sala Simoncelli del Palazzo della Cultura il Premio Nazionale “Antonio Valente”. Tra i premiati con l’encomio nazionale “Antonio Valente”, quale esponente di rilievo del nostro territorio, anche il nostro concittadino Vincenzo Bianchi, artista di fama internazionale. Il maestro Vincenzo Bianchi ha ringraziato con un post sul suo profilo Facebook dal quale si legge: “Onoratissimo di aver omaggiato la memoria di un illustre conterraneo e di essere stato insignito di un encomio dall’alto valore artistico, culturale ma soprattutto simbolico. Che il pomeriggio di ieri segni l’avvio di una ripresa della consapevolezza, sul nostro territorio, dell’alto valore che l’arte e la cultura rivestono nella diffusione della pace, dell’armonia e della fratellanza tra i popoli, soprattutto in momenti in cui il buio dell’odio e dell’ignoranza sembrano prevalere”. Rivolgiamo i nostri più vivi complimenti a Vincenzo Bianchi, nativo di Fontana Liri, che ancora una volta grazie alla sua arte fa parlare di sé e del nostro comune in termini molto positivi e questo ci riempie di orgoglio. Ringraziamo e salutiamo il Sindaco e l’amministrazione comunale di Sora per l’encomio rivolto al nostro concittadino e ci complimentiamo per la meritevole iniziativa culturale.

