Fontana Liri, Venditti: “Roi sceglie Fratelli d’Italia”

Il portavoce comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Vittorio Venditti afferma:

Sono contento che dopo diversi anni di dialogo Roi Vernile già presidente del club Forza Silvio di Fontana Liri, con una lunga militanza in Forza Italia passa a Fratelli d’Italia, dimostrando sempre più l’attrattivita del movimento guidato da Giorgia Meloni, con punti seri e concreti. Roi Vernile da subito ricoprirà la carica di presidente di Circolo, proprio per dimostrare che l’assetto del movimento è stabile e ben strutturato. Continua Venditti ” Sono fiero e orgoglioso che la fiamma sotto la mia guida a Fontana Liri continua a crescere.

Vernile afferma: Nel percorso politico della mia vita ho sempre operato con chiarezza e trasparenza e in questo momento di grande importanza per la nostra nazione ritengo di continuare a farlo senza incertezze. Per questo motivo lascio il partito nel quale ho militato per tanti anni poiché sento il bisogno di continuare il mio impegno politico con Fratelli d’Italia , che sta dimostrando coraggio e coerenza con la sua leader Giorgia Meloni che ho sempre ammirato pur non militando nel suo schieramento. Ringrazio per l’accoglienza e spero di poter dare un contributo fattivo alle istanze che il partito intende portare avanti sia in ambito locale che nazionale.

Grande soddisfazione anche del presidente del consiglio provinciale Daniele Maura e del commissario Sen. Massimo Ruspandini.

