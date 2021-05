Fontana Liri, Venditti: ” Problema cinghiali, non giriamoci dall’altre parte”

Vittorio Venditti (appassionato venatorio e amante dell’ambiente): In queste ore, almeno un articolo a settimana parla di avvistamenti di cinghiali nelle zone urbane o di incidenti dovuti ad essi, quindi è arrivato il momento di parlare del problema seriamente, senza proclami politici strumentalizzati. Proprio per questo non voglio parlarvi come esponente politico, ma come appassionato di caccia e amante dell’ambiente, in quanto tale tema deve essere affrontato senza euforie ideologiche, né da una parte e né dall’altra, il periodo degli opposti estremismi in politica è finito grazie a Dio, ma ora abbiamo l’obbligo di farlo cessare anche tra ambientalisti e cacciatori, basta non se ne può più. Oggi bisogna risolvere un problema, quindi tutti noi, abbiamo l’obbligo di dialogare per il bene dell’ambiente, degli agricoltori e degli automobilisti, perché non dimentichiamo che ci sono persone che perdono ettari di raccolto e chi rischia la propria vita con un incidente stradale, quindi testa bassa e confrontiamoci in un tavolino serio, dove sono seduti cacciatori, agricoltori, carabinieri forestali, ambientalisti ed enti pubblici, così facendo la decisione che sarà presa non potrà mai essere oggetto di polemiche. Il periodo venatorio alla specie ungulata è ormai da anni sempre quello, ciò non toglie però che una soluzione nel periodo fermo va trovata, per carità non voglio ipotizzare abbattimenti ma neanche la staticità di un mondo, di un mondo che si prefigge di essere portatore delle bandiere dell’ambiente e parlo sia di cacciatori che di ambientalisti.

COMUNICATO STAMPA

