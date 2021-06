Fontana Liri – Venditti: “Fratelli d’Italia, una forza per il cittadino”

Il portavoce cittadino e dirigente pronvinciale di Fratelli d’italia, si dice convinto che in paese c’è bisogno di una rivoluzione totale della politica. Vittorio Venditti infatti afferma: qualcuno crede che la politica si faccia solo scendendo in piazza o davanti al bar, qualcun altro magari a suon di invettive personali, nulla di più sbagliato. Sono giovane ma sono anni che faccio politica e alla critica personale ho sempre preferito quella politica, nei fatti, il circolo di Fratelli d’italia su questo è stato un esempio per tutti, soprattutto per coloro che masticando ancora di vecchia politica vogliono agire magari all’oscuro delle tenebre ma con la luce sul cappello. Invece noi sinceri, onesti, fieri e forti di sani principi continueremo a far politica, come recitava un vecchio manifesto del Movimento Sociale Italiano, alla luce del sole, non ci interessano le polemiche sterili ma i fatti concreti, fummo i primi a chiedere che la nuova caserma dei carabinieri venisse spostata su nella vecchia scuola degli alloggi, e fummo lungimiranti, colgo l’occasione anche per ringraziare il lavoro di tutti gli uomini e le donne in divisa, come chiediamo ora di inserire Fontana Liri nei borghi più belli d’Italia, facendo non un’operazione di divisione, ma unione, porteremo avanti questo progetto per il bene del popolo, fino alla fine. Cari cittadini fontanesi con noi potete avere un punto di riferimento per ogni singolo problema, per questo, se volete contattarci, chiedendoci qualsiasi cosa inviate una mail a fdifontanaliri@gmail.com e sulla pagina Facebook Fratelli d’italia e GN Fontana Liri.

Comunicato stampa a firma del portavoce cittadino e dirigente pronvinciale di Fratelli d’italia Vittorio Venditti

Correlati