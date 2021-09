Fontana Liri, Venditti: “Fratelli d’Italia si dissocia dalle azioni politiche di Uniti Per Fontana Liri”

Siamo giunti ormai a quasi un anno dalle scorse elezioni amministrative, dove Fratelli d’Italia ha sostenuto convintamente la candidatura a sindaco del Dott. Giuseppe Battista, anzi è stato il primo partito a spronarla ma dopo le elezioni qualcosa si è inclinato. Come sostenuto da altri comunicati, firmati da me come portavoce comunale di Fontana Liri, Fratelli d’Italia si dissocia da qualsiasi azione venga intrapresa dalla compagine di Uniti Per Fontana Liri, questo perché il nostro modo di far politica e opposizione è diverso e lo facciamo essendo propositivi, quello che per noi manca attualmente all’opposizione consiliare, il quale capogruppo ha criticato durante un consiglio comunale le scelte di Giorgia Meloni effettuate per le comunali di Roma, soltanto perché avevamo consigliato come fare opposizione . Noi siamo sempre stati per il pluralismo e rispettiamo la politica portata avanti dal gruppo Uniti Per Fontana Liri, ma ufficialmente Fratelli d’italia farà comunicati soltanto a nome di partito, restando all’opposizione della compagine di Gianpio Sarracco.

Comunicato stampa Vittorio Venditti – dirigente provinciale e portavoce comunale di Fratelli d’Italia

Correlati