Fontana Liri – Serata di poesia. L’arte di raccontare: arte, cinema, teatro, letteratura

Il Centro Studi Ricerche e Documentazione “Marcello Mastroianni” organizza per Martedì 5 Ottobre 2021 (ore 18:00) a Fontana Liri (Centro Polifunzionale, Via Fiume) la presentazione del volume di poesie Erotikà, di Amedeo di Sora (Ensemble Edizioni). L’evento, insieme ad altre manifestazioni culturali e di spettacolo dal vivo in programma per Ottobre e Novembre, è inserito nel Programma della Regione Lazio per la ripartenza -dopo il periodo della pandemia Covid19- tramite attività di promozione culturale e animazione territoriale.

Il Centro Studi partecipa con il Progetto L’arte di raccontare: arte, cinema, teatro, letteratura , patrocinato dal Comune di Fontana Liri e dalla Regione Lazio.

La serata del 5 Ottobre sarà una serata di poesia con la presentazione del volume Erotikà, in presenza dell’autore, con la partecipazione di Santina Pistilli e Gerry Guida. L’incontro prevede anche la lettura dei brani poetici più significativi.

L’autore, docente di Italiano e Latino nei licei, poeta, saggista ma anche regista e attore, è direttore artistico della Compagnia Teatro dell’Appeso da lui fondata nel 1980.

È autore di numerose pubblicazioni di carattere creativo e storico-critico, di cui si ricordano le più recenti: Alle sorgenti del Socialismo (saggi, Polis Poiesis, 2007); Il Teatro dell’Appeso (Compagnia Teatro dell’Appeso, 2010); Dieci registi in cerca d’autore (in collaborazione con Gerry Guida, Cultura e Dintorni, 2014); Tracce di mare (Ed. Ensemble, 2015, con la quale si è aggiudicato la XIII Edizione del Premio Nazionale “Città di Fabriano” per la sezione Poesia, 2019); C’eravamo tanto amati – Trent’anni di storia italiana al cinema (in collaborazione con Gerry Guida, Cultura e Dintorni, 2017), Erotikà (Ed. Ensemble, 2020).

Erotikà, l’ultima silloge pubblicata nel 2020, affronta con garbo e delicatezza il tema dell’amore nelle sue varie sfaccettature ed evoca già nel titolo un chiaro riferimento alla tradizione della poesia erotica classica, con riecheggiamenti danteschi, ma anche moderni. Nelle tre sezioni Eros e Chronos, Eros e Thanatos, Eros e Mythos, si ravvisano esperienze passate e presenti, seduzioni, immagini, ricordi e stati d’animo, che celebrano l’amore nel suo continuo divenire e sono espressi con una forma lirica naturalmente ritmica, fascinosa, seducente.

