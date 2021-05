Fontana Liri, ricordo vittime delle Marocchinate

Come presidente dell’associazione culturale Gioventù Protagonista, sabato 29 maggio alle ore 11:30, insieme al presidente dell’associazione nazionale vittime delle Marocchinate Emiliano Ciotti e Maria Lucia Belli, che per prima ha fatto sì che nel circondario si aprisse una pagina di storia drammatica per il nostro territorio; doneremo al sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco, il libro scritto appunto da Ciotti. Le violenze del corpo coloniale francese, perpetrate in Ciociaria ma non solo, non possono essere dimenticate, uomini, donne e bambini che hanno subito angherie perché considerati bottino di guerra. La luce, che grazie al lavoro immenso di Ciotti si sta accendendo su questo orrore, sta dando degno ricordo a chi fu purtroppo costretto a subire un qualcosa di atroce. Ringraziando il sindaco Sarracco per la sua immediata disponibilità, ci teniamo a ribadire che la memoria va aldilà di ogni schiaramento, aldilà di ogni appartenenza ma è nella coscienza e nei cuori di tutti noi. La casa comunale del nostro municipio, avrà a disposizione di chiunque un libro serio e di rilevanza storica, capace di far conoscere un pezzo di storia della nostra provincia e non solo. Fontana Liri, oltre alla medaglia d’oro al valor civile, ricordando ufficialmente le Marocchinate, inserendo un importante testo nella sua biblioteca, vince ancora una volta, una battaglia di civiltà e di realtà storica.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti – presidente Associazione Culturale Gioventù Protagonista.

Nell’immagine, Venditti, Belli, Ciotti e Anna Mula

