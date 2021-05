Fontana Liri ricorda le vittime delle Marocchinate

Ieri mattina anche a Fontana Liri si sono ricordate degnamente le vittime delle Marocchinate. Nel sodalizio organizzato da Vittorio Venditti presidente dell’associazione culturale Gioventù Protagonista, hanno partecipato diverse personalità, il presidente dell’associazione nazionale vittime delle Marocchinate Emiliano Ciotti che ha donato il suo libro al sindaco Gianpio Sarracco, Anna Mula e Maria Lucia Belli, nella semplice ma sentita cerimonia il presidente Ciotti ha illustrato le varie attività dell’ ANVM al primo cittadino che si è dimostrato da subito interessato e quasi sotto stupore di tutti Ciotti ha anche informato I presenti, di due stupri avvenuti proprio sul territorio Fontanese. Successivamente Sarracco si è reso disponibile anche a portare in consiglio comunale, la mozione che l’associazione nazionale vittime delle Marocchinate ha stipulato per riconoscere il 18 maggio come giorno della memoria, proprio su questo stupro di massa avvenuto in molte zone della nostra provincia . Il grande lavoro dell’associazione che fa capo a Ciotti, da molti anni mette in evidenza una tragedia che ha colpito un intero popolo e ha il dovere di essere ricordata degnamente, proprio per questo anche il paese di Fontana Liri ha voluto rendere omaggio a tutte le vittime di un aberrante scempio. Infine Venditti ha ringraziato Ciotti e il sindaco Sarracco, rispettivamente per il lavoro svolto e la disponibilità mostrata.

COMUNICATO STAMPA

Correlati