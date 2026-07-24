Fontana Liri, precipita dal secondo piano: 26enne elitrasportato d’urgenza al San Camillo

Attimi di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi a Fontana Liri, dove un giovane di 26 anni è precipitato dal secondo piano di un fabbricato situato lungo la strada regionale, nei pressi del ponte in località Sant’Eleuterio.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 11. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Considerata la gravità delle lesioni riportate nell’impatto con il suolo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il giovane in codice di massima urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Il 26enne ha riportato diverse fratture, ma secondo le prime informazioni le sue condizioni, pur rimanendo serie, non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica della caduta e chiarire le circostanze che hanno portato al grave incidente. La notizia ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Fontana Liri, dove numerosi cittadini si sono stretti attorno alla famiglia del giovane, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.