Fontana Liri piange Moreno Bianchi, scomparso a 58 anni

Fontana Liri – Un improvviso cordoglio ha colpito la comunità di Fontana Liri nella notte: è venuto a mancare Moreno Bianchi, noto imprenditore e appassionato promotore della cultura musicale locale, all’età di 58 anni. Presidente dell’Associazione Amici della Lirica, Bianchi era il cuore e l’anima della manifestazione “Fontana Liri…Ca”, iniziativa che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di eccellenza nel panorama provinciale e nazionale, ospitando artisti e personalità internazionali. La sua passione per la musica si accompagnava a un impegno sociale riconosciuto: nel 2016, insieme al Comune, promosse una raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto di Amatrice, dimostrando grande solidarietà e disponibilità verso la comunità. Il Comune di Fontana Liri lo ricorda con affetto profondo, esprimendo le più sentite condoglianze ai familiari. In segno di rispetto, per la giornata dei funerali – previsti per le 15.30 di domenica 12 ottobre presso la Chiesa di Santa Barbara – sarà proclamato il lutto cittadino.

La scomparsa di Moreno Bianchi lascia un vuoto significativo non solo nel mondo imprenditoriale e culturale, ma anche nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne la bontà d’animo e l’impegno costante per la propria terra.

