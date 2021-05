Fontana Liri, nei borghi piu’ belli d’Italia, proposta da FdI

Nei giorni scorsi il portavoce di Fratelli d’italia Fontana Liri Vittorio Venditti, ha protocollato in comune una richiesta per inserire Fontana Liri nei borghi più belli d’Italia.

Spiega Venditti: la nostra proposta non vuole essere divisiva bensì, mira ad unire diverse sensibilità fontanesi affinché si concretizzi un progetto serio e concreto, inserire il nostro amato paese nei borghi più belli d’Italia. Tale iniziativa farà sì che proliferi il turismo nel nostro paese, quindi la ripresa e la nascita di nuove attività commerciali, nella richiesta protocollata c’è anche un consiglio che ho voluto indirizzare al sindaco, di creare un tavolo tecnico a riguardo con noi che abbiamo ideato e proposto l’iniziativa, insieme ad amministratori naturalmente ma anche con storici e scrittori di Fontana Liri, proprio per dimostrare la nostra volontà di unione. In questi anni di feste e festicciole senza senso ne abbiamo viste tante, ora programmiamo qualcosa di serio.

