Fontana Liri, mozione per il ricordo delle vittime delle Marocchinate in Consiglio

Nel prossimo consiglio comunale di Fontana Liri che si terrà mercoledì alle ore 21:00, è stata inserita la mozione per il ricordo delle vittime delle Marocchinate, come presidente dell’associazione culturale Gioventù Protagonista sono contentissimo, avendo fatto incontrare il sindaco Gianpio Sarracco e il presidente dell’associazione Nazionale Vittime Delle Marocchinate Emiliano Ciotti, che ha donato il suo libro a tutta la comunità fontanese esponendo anche le iniziative che ha portato avanti. Ricordare le vittime che hanno subito violenza è segno di rispetto e giustizia per chi fu costretto a vivere sulla propria pelle angherie mostruose. Ringraziando il sindaco Sarracco e il presidente Ciotti, rispettivamente per l’impegno rispettato e per il lavoro svolto, sono convinto che il punto all’ordine del giorno passerà con il voto unanime di tutti i consiglieri.

Comunicato stampa Vittorio Venditti Pres. Ass. Cul. Gioventù Protagonista.