Fontana Liri, mercoledi 20 marzo cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri

Mercoledì 20 marzo, alle ore 11.00, in Fontana Liri (FR), si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della Caserma sede della Stazione Carabinieri.

La Stazione di Fontana Liri, ripiegata dal 2014 per problemi strutturali presso la Caserma di Arce (FR), dal 3 agosto 2023 è rientrata nel suo naturale territorio, prendendo possesso dello stabile della dismessa ex scuola elementare, concesso in comodato d’uso dall’amministrazione comunale che ne ha curato la ristrutturazione.

I Carabinieri, che hanno accompagnato nella storia la vita quotidiana degli italiani, sono presenti a Fontana Liri sin dalla fine dell’ottocento e con essi hanno intrecciato un legame profondo. Madrina dell’evento sarà la professoressa Santina PISTILLI, illustre cittadina fontanese, Presidente del “Centro Studi Marcello Mastroianni”.

Presenzieranno il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” e le massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia.

