Fontana Liri, malore improvviso sul lavoro: muore il 59enne Fabio Santoloci

Una tragedia ha scosso nella prima mattinata di oggi la comunità di Boville Ernica e l’intero territorio della Valle del Liri. Fabio Santoloci, 59 anni, operatore ecologico originario di Boville Ernica, è deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava a Fontana Liri per motivi di lavoro.

L’uomo, impegnato nel turno mattutino, si sarebbe sentito male poco dopo le 6:30. Il collega che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato inutile. Santoloci è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “SS. Trinità” di Sora, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Fontana Liri, che hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La notizia della scomparsa di Fabio Santoloci ha destato profonda commozione tra colleghi, amici e concittadini. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive, segno dell’affetto e della stima che in tanti nutrivano per lui.

La comunità di Boville Ernica si stringe ora attorno alla famiglia di Fabio in questo momento di grande dolore. La data dei funerali sarà comunicata nelle prossime ore.

Correlati