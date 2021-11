Fontana Liri – L’arte di raccontare: arte, cinema, teatro, letteratura OMBRE DEL VARIETÀ

Il Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni, presieduto dalla prof.ssa Santina Pistilli, con il patrocinio del Comune di Fontana Liri, nell’ambito del progetto L’arte di raccontare: arte, cinema, teatro, letteratura, propone lo spettacolo dal vivo OMBRE DEL VARIETÀ, con la COMPAGNIA TEATRO DELL’APPESO, che festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività. Amedeo di Sora, Bruno Basile, Andrea Di Palma, Francesca Reina, con la complicità musicale di Nicoletta Evangelista e per la regia Amedeo di Sora faranno rivivere le atmosfere del varietà, genere musicale molto popolare come teatro del popolo, tra Otto e Novecento, ma gradito anche dagli intellettuali meno conformisti. I futuristi, ad esempio, subivano la fascinazione del Varietà come spettacolo giovane e sempre nuovo, vitalistico e in continuo movimento, negatore, con la sua voglia di fantasia e di divertimento, di ogni sentimentalismo romantico e di ogni formalismo accademico. La Compagnia Teatro dell’Appeso, con questo nuovo spettacolo ideato da Amedeo di Sora, intende riportare in vita le ombre e i fantasmi del teatro di varietà, che ebbe grande rilievo anche in ambito letterario, musicale e cinematografico, rievocando canzoni, monologhi, scenette ed atti unici che ebbero grande successo ai primi del Novecento e che ancora oggi suscitano divertimento e riflessione. Gli interpreti si cimenteranno con vecchi e indimenticabili cavalli di battaglia di attori del calibro di Totò, i Fratelli De Filippo, Petrolini, i Fratelli De Rege, Pietro De Vico. Torneranno a risuonare le note di vecchie e indimenticabili canzoni: da “Come pioveva” a “Scettico Blues”, da “Gastone” a “Tanto pe’ canta’”. La serata è promossa nell’ambito del programma regionale di sostegno alla ripartenza delle attività di promozione culturale e animazione territoriale.

COMUNICATO STAMPA